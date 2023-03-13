Стивен Томпсон про Рахмонова: «Он эволюционирует»

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Боец UFC Стивен Томпсон в интервью Submission Radio поделился впечатлением о Шавкате Рахмонове:

«У Шавката я заметил определенные вещи, но я знаю, что такому парню, как Шавкат, даже точный удар нанести будет непросто. Дело в том, что этот чувак эволюционирует. Вспомните Рори Макдональда в его лучшие годы. Каждый раз, когда он дрался, он становился все лучше и лучше. Шавкат в своем последнем поединке показал потрясающее, мощное выступление. Это же был лучший бой вечера, правильно? Вполне заслуженно»

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