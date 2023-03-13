Стивен Томпсон про отказ от боя с Рахмоновым: «Просто не хотел драться против грэпплера»

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Боец UFC Стивен Томпсон в интервью Submission Radio назвал причину отказа от боя с Шавкатом Рахмоновым:

«После тех двух поражений, которые я потерпел от Гилберта Бернса и Белала Мухаммада, я просто не хотел драться против грэпплера. А работа в партере — как раз то, что преимущественно любит делать Шавкат. Поэтому я просил дать мне ударника, вроде того, каким был Кевин Холланд, с которым мы закатили лучший бой вечера»

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