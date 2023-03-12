Куат Хамитов обратился к Петру Яну: «Ты для нас всегда чемпион»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Для нас ты всегда чемпион, брат», – написал Хамитов в соцсетях.

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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