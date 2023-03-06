Дюжикова проведет защиту пояса OCTAGON

22 марта в Алматы состоится турнир OCTAGON 43, в рамках которого определится победитель гран-при – за пояс чемпиона в легчайшем весе будут биться казахстанец Айваз Айдинов (5-1) и кыргызстанец Илимбек Акылбек уулу (6-1).

Также на турнире состоится еще один титульный поединок – в женском наилегчайшем весе казахстанка Анастасия Дюжикова (6-2) будет защищать свой пояс против Татьяны Фирсавы (6-2) из Турции.

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