Боранбаев дебютировал в OCTAGON победой

Казахстанский боец Адиль Боранбаев (21-9-1) дебютировал в лиге OCTAGON поединком против Бобура Абдулазизова.

Казахстанец все три раунда провел в доминирующей позиции в партере, плюс к этому соперник начал бой с желтой карточкой за перевес.

В итоге единогласное решение в пользу Боранбаева, который таким образом закрыл свое поражение в бою за титул грузинской лиги GFC.

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