Асу Алмабаев сделал прогноз на бой Ян – Двалишвили: «Петр победит за счет опыта»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев сделал прогноз на главный бой завтрашнего турнира UFC Петр Ян – Мераб Двалишвили:

«Думаю, победа будет за Яном. У Петра больше опыта, за счет этого он и победит», – приводит слова Асу NAIZADAI.

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