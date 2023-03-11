Асу Алмабаев сделал прогноз на бой Ян – Двалишвили: «Петр победит за счет опыта»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев сделал прогноз на главный бой завтрашнего турнира UFC Петр Ян – Мераб Двалишвили:

«Думаю, победа будет за Яном. У Петра больше опыта, за счет этого он и победит», – приводит слова Асу NAIZADAI.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом