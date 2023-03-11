Айдар Махметов о бое Ян – Двалишвили: «Классическое противостояние боксера и борца»

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Чемпион мира по мма Айдар Махметов о бое Петра Яна и Мераба Двалишвили:

«Это классическое противостояние боксера и борца. Ян проиграл 3 из последних 4 поединков, но все эти поражения крайне спорные. Интригу предает еще тот факт, что Петр проиграл другу Двалишвили Стерлингу, который является сейчас действующим чемпионом. Грузин идет на серии из 8 побед подряд, победа над Яном выведет его в топы, но добиться ее будет объективно сложно. Бой состоит из 5 раундов, а Петр дышит лучше Мераба. Тактика Двалишвили – переводить соперника в партер и добивать сверху, но делать регулярно будет крайне сложно. Ян отлично защищается от тейкдаунов и выйдет максимально мотивированным на этот поединок – пора возвращать утерянные позиции. Ян выдержит стартовый натиск и будет набирать очки в ударке, он и выиграет по очкам»

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