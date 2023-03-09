Даурен Ермеков о бое Рахмонов – Нил: «Чуть-чуть заставил понервничать»

Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков в интервью «ММА Вестник» поделился мнением о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Насчет этого боя у многих вопросы — почему Шавкат так много пропускал, но я знаю, что у Шавката голова крепкая и держалка у него хорошо работает. Почему пропускал? Стратегия была в том, чтобы соперник устал. Можно сказать, что соперник тоже неплохой. Хорошо бьет на ближней дистанции. Тем более, левша, а с левшой всегда тяжело. Шавкат пропускал и доказывал, что он тоже может бить и держать удары. И потом в конце закончил удушающим. Чуть-чуть заставил понервничать, когда он во втором раунде чуть на канвасе не оказался. Его не то что повело — он подскользнулся или еще что-то. Тогда чуть-чуть было волнение. А потом собрался и наоборот пошел его бить. В конце боя на фоне усталости соперника уже просто взял шею в захват, во весь рост встал и затянул. У Нила же поменьше рост, и он на фоне усталости, мне кажется, сдался. Уже не мог»

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