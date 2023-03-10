Рустем Кудайбергенов узнал соперника по дебюту в UAE Warriors
18 марта в UAE Warriors дебютирует казахстанец Рустем Кудайбергенов. Его соперником станет узбек Ильхом Назимов.
Назимов идет на серии из 9 побед, последнюю из которых одержал в рамках арабской лиге над Хазаром Рустамовым гильотиной.
Главным боем турнира станет поединок Багдоса Олжабая.
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