Рустем Кудайбергенов узнал соперника по дебюту в UAE Warriors

18 марта в UAE Warriors дебютирует казахстанец Рустем Кудайбергенов. Его соперником станет узбек Ильхом Назимов.

Назимов идет на серии из 9 побед, последнюю из которых одержал в рамках арабской лиге над Хазаром Рустамовым гильотиной.

Главным боем турнира станет поединок Багдоса Олжабая.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом