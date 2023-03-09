Жасулан Акимжан мог подраться с Аббасовым

Одним из кандидатов на бой с Нариманом Аббасовым был Жасулан Акимжан. Об этом в интервью «Вестнику ММА» рассказал президент лиги NAIZA Нурбек Карабала:

«Мне писало 5-6 бойцов из разных стран, кто хотел и готов был на коротком уведомлении выйти с Нариманом. Многим интересен этот бой. Одним из вариантов был Жаслан Акимжан, но его диетологи посоветовали второй раз за короткий срок не гонять вес, так как это могло сказаться на нем в бою. Мне бы этот бой был интересен, астанинской публике он также был бы интересен»

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