Ерасыл Шукатаев подерется с Каюмовым на Alash Pride

Казахстанский боец Ерасыл Шукатаев (9-4) проведет бой таджиком Шерзодом Каюмовым (8-5) в Туркестане в рамках турнира Alash Pride 83.

Шукатаев свой последний бой проиграл решением судей Флавио «Мадруга» на турнире NAIZA 40.

Каюмов также идет после поражения в лиге ACA Young от Михаила Хусейнова.

Бой пройдет 20 марта.

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