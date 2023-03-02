Шавкат Рахмонов о стиле Головкина: «Гена хороший боксер, но он по другому боксирует»

Шавкат Рахмонов высказался о соотечественнике Геннадии Головкине.

- Долгое время самым известным представителем единоборств из Казахстана был Геннадий Головкин. А у вас есть какие-то общие знакомые?

– Общие знакомые есть, но лично мы не общались. Бои его я всегда смотрел.

- Реально что-то у него взять?

– Гена - очень хороший боксер, но стилистически и тактически он по-другому боксирует. Чему-то учимся мы, конечно, но чаще ты просто смотришь на кого-то, потому что тебе нравится, как он бьет или как он борется. Сложно всегда смотреть на других, чтобы что-то изучать, – сказал Рахмонов в интервью «Матч ТВ»

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