Жанибек Алимханулы: «Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы прокомментировал решение Геннадия Головкина отказаться от пояса WBA.

«Все знают, что я не смог драться с Головкиным. Потому что он мой старший брат. Теперь он освободил все ремни. Теперь я могу собрать все пояса среднего веса. Я хочу сказать всем будущим (WBA, IBF) чемпионам в среднем весе, давайте драться!», – написал Алимхаулы в Twitter.

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