Жанибек Алимханулы о бое за титул WBO c Лиамом Смитом: «Надеюсь, он не откажется»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал новость о обязательной защите титула в бою с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО).

«Надеюсь, он не откажется от боя!», – написал Алимханулы.

Напомним, WBO обязала стороны соглашения начать переговоры по вопросу организации боя.

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