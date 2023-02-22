Жанибек Алимханулы: «Скоро у меня будет много титулов»

Теги WBO средний вес бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) уверен, что у него будет успешная карьера.

«Я только начал. Это мой первый чемпионский титул, и скоро у меня будет много титулов.

Я всегда буду в новостях. Так что привыкайте, – написал Алимханулы.

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