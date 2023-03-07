Жанибек Алимханулы: «Чемпионы бокса, где вы? Я хочу вас нокаутировать!»

Казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) записал видеообращение, в котором бросил вызов чемпионам и суперзвездам.

«Чемпионы и суперзвезды бокса, где вы? Я хочу вас нокаутировать! Я жду, давайте драться! Я – самый избегаемый боксер. Я – король среднего веса. Я – Qazaq Style. Давайте драться!» – сказал Алимханулы.

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Также в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), который владеет поясами WBA Super и IBO, недавно оставив титул IBF.

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»