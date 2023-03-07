Жанибек Алимханулы: «Чемпионы бокса, где вы? Я хочу вас нокаутировать!»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) записал видеообращение, в котором бросил вызов чемпионам и суперзвездам. 

«Чемпионы и суперзвезды бокса, где вы? Я хочу вас нокаутировать! Я жду, давайте драться! Я – самый избегаемый боксер. Я – король среднего веса. Я – Qazaq Style. Давайте драться!» – сказал Алимханулы. 

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Также в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), который владеет поясами WBA Super и IBO, недавно оставив титул IBF.

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