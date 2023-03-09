Серик Сапиев о травле борца Мусиханова: «Я бы хотел попросить наш народ забыть об этой ситуации»

Боксер Серик Сапиев попросил казахстанцев забыть о его конфликте с борцом Зелимханом Мусихановым.

Ранее появилась информация о том, что громкий конфликт между Сериком Сапиевым и Зелимханом Мусихановым «обернулся для молодого борца отчислением из спортивного колледжа, а для членов его семьи – увольнением с работы». Позже информацию об отчислении молодого спортсмена в колледже опровергли.

«Я впервые об этом слышу. Информацию, связанную с его семьей, я также подтвердить не могу. Я против какой-либо травли. Я бы хотел попросить наш народ забыть об этой ситуации. Инцидент исчерпан. Спорт – это всегда эмоции, это нормальная часть любого соперничества. Я бы хотел пожелать только успехов этим молодым людям», – сказал боксер корреспонденту Tengri Sport.

Напомним, конфликт между Сапиевым и Мусихановым произошел на турнире в Алматы в конце февраля. Спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона по боксу на ковер, когда он остался без мяча: Сапиеву это не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

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