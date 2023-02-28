Елеусинов о конфликте Сапиева и молодого борца: «Если бы это был Чимаев или Тухугов, он бы так не сделал»

Олимпийский чемпион Рио по боксу Данияр Елеусинов прокомментировал конфликт Серика Сапиева с борцом Зелимханом Мусихановым во время игры в Batyrball на турнире Naiza.

«Не хочется говорить здесь о национальности, к примеру, если бы это была звезда чеченской национальности, такие как Хамзат Чимаев, Зубайра Тухугов, то он бы так не сделал, показал бы уважение. А здесь то, что он говорит, что не знает нашего героя-спортсмена, как-будто выглядит как высокомерие к боксеру, казахам. Ты вырос в Казахстане, занимаешься спортом и надо знать героев в любом случае. Он старше. Серик вообще-то очень спокойный парень, неконфликтный. Его реакцию можно понять. Поэтому нам надо учить уважать себя, свой язык, спортсменов. Надо знать. Конечно, мы все мусульмане и так как мы живем здесь надо всех уважать и считать равными», – сказал Елеусинов.

Напомним, спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

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