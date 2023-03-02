Артем Резников о конфликте Сапиева и Мусиханова: «Виноваты оба»

Артем Резников прокомментировал конфликт между Сериком Сапиевым и Зелимханом Мусихановым, который произошел во время игры в батырбол.

«Мусиханову пришлось принести извинения за то, что он, будучи молодым парнем, позвал один на один человека, который старше на 20 лет. Причина в том, что они не до конца изучили правила игры. Сами правила не являются прозрачными. В связи с этим Зелимхан подумал, что он сыграл по правилам, а Серик – что правила были нарушены.

Нам разрешали бросать соперника без мяча. Мы много кого бросали без мяча, и нас бросали без мяча. Когда Зелимхан поднимал Серика, Сапиев развел руки в стороны, показывая: «Зачем меня бросать?» После броска он ударил Мусиханова по животу. Началась перепалка. Мне тяжело судить даже будучи нейтральным. Каждый прав по-своему. Виноваты оба», – сказал Резников mma.metaratings.ru.

Напомним, спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона по боксу на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

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