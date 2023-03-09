Артем Резников о конфликте Сапиева и Мусиханова: «Все беды – от незнания»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал конфликт боксера Серика Сапиева и борца Зелимхана Мусиханова. Спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона по боксу на ковер, когда он остался без мяча: Сапиеву это не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

«Просьба к лиге – прописать правила этой игры. Одним можно проходить в ноги без мяча, а другим нельзя. Ребят, многие пишут, что тема закрыта. Я не развиваю тему, просто попалось это видео и хочу, чтобы правила стали прозрачными, чтобы не случалось непонятных ситуаций. Все беды от незнания!», – написал боец в соцсетях.

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