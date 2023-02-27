Борец и его тренер извинились перед казахстанцами за ситуацию с Сериком Сапиевым

Борец Зелимхан Мусиханов и его тренер Александр Гольцман извинились перед казахстанцами за потасовку с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым на турнире по Batyrball (смесь борьбы и баскетбола).

Зелимхан Мусиханов попросил простить его за необдуманный поступок, который он совершил на эмоциях.

«Уважаемые казахстанцы, я приношу свои извинения за поступок, который совершил. Я нарушил правила и был не прав, потом не смог сдержать свои эмоции в игре. Серик Сапиев является гордостью нашего народа. Простите меня за мой необдуманный поступок, который я совершил на эмоциях», – сказал Мусиханов.

«Уважаемые казахстанцы, вчера мой ученик совершил необдуманный поступок и я тоже поддался эмоциям, и наговорил очень много лишнего. Я был не прав, поэтому приношу свои извинения за все действия, которые мы с учеником совершили. Мы ровняемся на нашего батыра, олимпийского чемпиона. Все спортсмены и я уважаем Серика аға, как спортивного, общественного деятеля», – сказал тренер бойца.

Напомним, спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»