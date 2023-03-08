Претендент на титул NAIZA о бое Рахмонов- Нил: «Этот бой стал настоящей проверкой для Шавката»

Претендент на титул NAIZA в полусреднем весе Имран Тайсултанов в интервью NAIZADAI поделился мнением о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Был бомбовый бой. Я очень сильно переживал. Бой с Нилом стал настоящей проверкой для Шавката. Этот бой показал очень много, Шавкат всегда идет до конца»

Рахмонов одержал победу удушением в третьем раунде.

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