Претендент на титул NAIZA о бое Рахмонов- Нил: «Этот бой стал настоящей проверкой для Шавката»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Претендент на титул NAIZA в полусреднем весе Имран Тайсултанов в интервью NAIZADAI поделился мнением о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Был бомбовый бой. Я очень сильно переживал. Бой с Нилом стал настоящей проверкой для Шавката. Этот бой показал очень много, Шавкат всегда идет до конца»

Рахмонов одержал победу удушением в третьем раунде.

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