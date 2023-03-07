Белал Мохаммед о Шавкате Рахмонове: «Очевидно, он – зверь»

Рейтинговый полусредневес UFC Белал Мохаммед выссказался о победе Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом:

«Он показал это. Это был один из тех боев, когда ты смотришь на Хамзата и Гилберта Бернса и ты думаешь, что этому парню нужен тест. Очевидно мы уже знали, что он — зверь. 16 побед, 16 финишей. Но выйти и биться в ударке все время с Джеффом Нилом, который тоже зверь.

Он принял несколько ильных ударов от Джеффа. У Джеффа очень хороший бокс. Шавкат выглядел очень хорошо, он принял несколько сильных ударов. Думаю, что то, как он работал в стойке было очень умно, сложно — он много бил по корпусу, удары коленями по корпусу были сумасшедшими.

Он не просто целил в голову, бил лоукики, хайкики, выбросил пару ударов с разворота в третьем раунде. И он закончил бой досрочно. Этот парень заканчивает все поединки досрочно.

И сделать это в третьем раунде после такой битвы — это сумасшествие, удушающий сзади в стойке. Уважение обоим парням. Этот дивизион очень интересен сейчас. Через две недели мы получим ответы на многие вопросы. Если Колби раньше прятался, то сейчас он тем более прячется еще сильнее. Я думаю, Хамзат уходит в средний вес. Мне кажется, он больше не вернется в полусредний вес.

Я думаю, что Шавкат приспособился по ходу боя. Возможно, он думал, что переведет Джеффа Нила в партер. Никогда не думаешь, что проведешь весь бой в стойке. Он пару раз использовал замок туловища пару раз, а Джефф сделал очень хорошую работу в защите от тейкдаунов. Шавкат был очень хорош в том, чтобы приспособиться к бою»

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