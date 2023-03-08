Шавкат Рахмонов опубликовал фото с Дана Уайтом: «Мой самый большой фанат»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов после победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285 опубликовал фото со своим менеджером Саятом Абдрахмановым и президентом UFC Дана Уайтом.

«With my biggest fans 😉 (с моими самыми большими фанатами), – подписал фото боец.

 
 
 
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Публикация от Shavkat Rahmonov (@shavkatrakhmonov94)

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1 комментарий

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Олег Ринкевич
самый большой в ширину?
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