Шавкат Рахмонов опубликовал фото с Дана Уайтом: «Мой самый большой фанат»

Шавкат Рахмонов после победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285 опубликовал фото со своим менеджером Саятом Абдрахмановым и президентом UFC Дана Уайтом.

«With my biggest fans 😉 (с моими самыми большими фанатами), – подписал фото боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shavkat Rahmonov (@shavkatrakhmonov94)

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»