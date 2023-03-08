Шавкат Рахмонов опубликовал фото с Дана Уайтом: «Мой самый большой фанат»
Шавкат Рахмонов после победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285 опубликовал фото со своим менеджером Саятом Абдрахмановым и президентом UFC Дана Уайтом.
«With my biggest fans 😉 (с моими самыми большими фанатами), – подписал фото боец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!
Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»
1 комментарий