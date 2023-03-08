Вартарян о подготовке к бою с Резниковым: «Я пересмотрел практически все его болевые «Север-Юг»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к бою с Артемом Резниковым:

«Я пересмотрел практически все его болевые «Север-Юг», пересмотрел почти все его бои в АСА еще тогда, когда мы должны были драться в прошлом году в январе. Сейчас уже с командой сделали пометки себе и будет отрабатывать»

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