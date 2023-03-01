Камил Гаджиев о бое Резников – Вартанян: «С небольшим преимуществом Вартаняна можно считать фаворитом»

Президент лиги АМС Fight Night Камил Гаджиев о финале гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Мне кажется мозги победят. Резников – очень сильный боец для ММА, но Вартанян очень хорошо оснащен технически. Он умеет подобрать ключи к каждому сопернику. Артем же немного однобокий, у него есть ярковыраженный скилл, который он использует, а к таким бойцам легче подобрать ключи. Поэтому мне кажется, что с небольшим преимуществом Вартаняна можно считать фаворитом»

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