Вартарян про бой с Резниковым: «У него есть хорошие стороны, моя задача их нивелировать»

Эдуард Вартанян поделился своим впечатлением о сопернике по финалу гран-при АСА Артеме Резникове:

«Сам факт, что Артем – финалист, значит он заслужил. Безусловно, он сильный соперник. У него есть хорошие стороны, моя задача нивелировать его преимущества и использовать свои сильные стороны. Борьба Резникова подводит под удушающие и болевые приемы. Если сравнить с Магой Исмой, то у него борьба и грандендпаунд, он не охотится за болевыми. Резникова же борьба похожа на борьбу Багова. У него очень хороший север-юг, туда лучше не попадаться. Моя задача выиграть уверенно, не доводя до решения»

Финал гран-при АСА на июньском турнире в Сочи.

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