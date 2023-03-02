Названа точная дата и место боя Вартанян – Резников

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

16 июня в Сочи на ACA159 состоится финал Гран-При ACA в легком весе – Эдуард Вартанян vs Артем Резников.

Об этом сообщил «Вестник ММА»

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