Названа точная дата и место боя Вартанян – Резников

16 июня в Сочи на ACA159 состоится финал Гран-При ACA в легком весе – Эдуард Вартанян vs Артем Резников.

Об этом сообщил «Вестник ММА»

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