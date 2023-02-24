Артем Резников о финале командного гран-при: «ММА- такой вид спорта, где может быть все, что угодно»

Боец АСА Артем Резников дал прогноз на финал командного гран-при NAIZA, в котором встретятся DAR Team Pro и Tobet Top Team:

«Это две самые известные команды в Казахстане. Будет интересно посмотреть на финал и на то, кто заберет приз. Фаворит? ММА – такой вид спорта, где может быть все, что угодно. Кто лучше подойдет, тот и выиграет»

Финал пройдёт в рамках турнира NAIZA 49.

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