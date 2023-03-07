Менеджер Рахмонова о бое с Ковингтоном: «Сам Дана Уайт заинтересован в этом»

Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал о следующем сопернике казахстанца.

«Колби Ковингтон – это громкий и хайповый соперник. Учитывая историю его карьеры... Иногда лучше получить бой за титул, чем поединок с ним. Но это не значит, что не стоит пытаться. Шавкату нужен такой громкий соперник, который будет много говорить. Посмотрим. Сам Дана Уайт заинтересован в этом бою. Сомневаюсь, что Колби в этом заинтересован. Посмотрим, скорее всего, это будет или Колби, или Белал Мухаммад», – сказал Абдрахманов.

Напомним, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом вызвал Ковингтона на бой.

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