Шавкат Рахмонов поднялся на шестую позицию в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов после победы на UFC 285 над американцем Джеффом Нилом поднимается на шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Теперь топ-7 выглядит так:

1. Камару Усман

2. Колби Ковингтон

3. Хамзат Чимаев

4. Белал Мухаммад

5. Гилберт Бернс

6. Шавкат Рахмонов

7.Стивен Томпсон

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

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