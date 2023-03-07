Шавкат Рахмонов поднялся на шестую позицию в рейтинге UFC
Шавкат Рахмонов после победы на UFC 285 над американцем Джеффом Нилом поднимается на шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC.
Теперь топ-7 выглядит так:
1. Камару Усман
2. Колби Ковингтон
3. Хамзат Чимаев
4. Белал Мухаммад
5. Гилберт Бернс
6. Шавкат Рахмонов
7.Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!
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