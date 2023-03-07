Менеджер Жалгаса Жумагулова: «Он выступит в мае на номерном турнире UFC»
Менеджер бойца UFC Жалгаса Жумагулова Саят Абдрахманов рассказал, когда боец планирует вернуться в октагон.
– Когда ждать новостей о поединке?
– Он выступит в мае на номерном турнире, в ближайшее время объявят с кем. Жако готовится, несколько недель находится в США, полностью сконцентрирован, заряжен на этот поединок.
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