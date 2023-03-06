Полицейский в США остановил машину бойца UFC Рахмонова ради памятной фотографии
Сотрудник патрульной полиции США остановил автомобиль, в котором передвигался боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов. Инцидент произошел после победы казахстанца над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285.
Полицейский оказался фанатом бойца и попросил Рахмонова выйти из машины для памятной фотографии.
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