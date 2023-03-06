Полицейский в США остановил машину бойца UFC Рахмонова ради памятной фотографии

Сотрудник патрульной полиции США остановил автомобиль, в котором передвигался боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов. Инцидент произошел после победы казахстанца над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285.

Полицейский оказался фанатом бойца и попросил Рахмонова выйти из машины для памятной фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAR PRO TEAM (@darteam.kazakhstan)

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»