Жумагулов о бое Шевченко – Грассо: «Одна ошибка стоила победы»

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Боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью «РБ Спорт» прокомментировал поражение Валентины Шевченко на турнире UFC 285. Валентина уступила Алексе Грассо:

«Шевченко грамотно работала, перебивала Грассо и переводила ее в партер. Но одна ошибка стоила ей победы. Думаю, реванш Валентина спокойно возьмет», — сказал Жумагулов.

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