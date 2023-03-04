Жалгас Жумагулов: «Нил – односторонний боец, Рахмонов победит»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Спорт Казахстана

Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом. 

«Думаю, Рахмонов победит, возможно, даже удосрочит. Нил – односторонний боец, с ним главное не заигрываться, не пропустить какой-нибудь удар. А Шавкат разносторонний, если будет с ним бороться, клинчевать, переводить, то выиграет. Нил опасен в ударке, но и Шавкат тоже может попасть и уронить», – сказал Жумагулов в интервью «РБ Спорт». 

Поединок пройдет в ночь с 4 на 5 марта на UFC 285.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий