Жумагулов о бое Джонс – Ган: «Джон очень умный боец, если будет бороть, то закончит досрочно»

Боец UFC Жалгас Жумагулов назвал американца Джона Джонса фаворитом в поединке с французом Сирилом Ганом.

– Джон давно не дрался, это может сказаться в бою, плюс новая весовая категория. Но он очень умный боец, если будет бороть, то закончит досрочно.

- А возраст и смена весовой сильно скажется на скорости и качестве борьбы Джона?

– Вроде со здоровьем никаких проблем нет, поэтому возраст не имеет значения. Тяжеловесы же раскрываются поздно, так что нормально все.

- Итоговый прогноз?

– Победит Джон Джонс, - цитирует Жумагулова «РБ Спорт».

Ранее Джонс был уличен в употреблении запрещенных USADA препаратов, а также неоднократно нарушал закон из‑за проблем с алкоголем. Боец является рекордсменом по количеству защит титула в полутяжелом весе.

Джонс и Ган проведут бой за пояс в тяжелом весе на UFC 285 4 марта Лас‑Вегасе (Невада).

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