Куат Хамитов анонсировал свой следующий бой
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов анонсировал свое возвращение боем против россиянина Акопа Степаняна.
Акоп известен по боям в лигах АСА и Fight Night.
Бой Хамитов – Степанян запланирован на турнире лиги Mergen FC, который пройдёт 16 марта в Атырау.
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