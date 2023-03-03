Куат Хамитов анонсировал свой следующий бой

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов анонсировал свое возвращение боем против россиянина Акопа Степаняна.

Акоп известен по боям в лигах АСА и Fight Night.

Бой Хамитов – Степанян запланирован на турнире лиги Mergen FC, который пройдёт 16 марта в Атырау.

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