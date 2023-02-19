Куат Хамитов о Абдулманапе Нурмагомедове: «Так его не хватает»

Теги MMA Абдулманап Нурмагомедов Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов вспомнил тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Так его не хватает, если честно. Особенно когда прошел какой-нибудь турнир, и хочется послушать мнение настоящего человека с большой буквы. Жаны жәннатта болсын (пусть его душа упокоится на небесах)», — написал Хамитов в Instagram, прикрепив их совместное фото.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался летом 2020 года из-за последствий коронавируса.

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