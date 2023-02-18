Куат Хамитов бросил вызов Артему Тарасову: «Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге»
Блогер Артем Тарасов провел кикбоксерский бой против Давида Хачатряна. Давид победил решением судей.
На итог этого боя отреагировал Куат Хамитов, которого Тарасов вызывал на бой после поражения от Марифа Пираева:
«После такого боя, ты еще хотел со мной драться. Хоть я и борец, но я уверен, что отшлепаю тебя даже в боксерском ринге».
Ранее был анонсирован бой Хамитова и Хачатряна в рамках турнира Mergen FC 4. Но пока точной даты анонсировано не было.
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