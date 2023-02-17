Куат Хамитов о бое Головкин – Мунгуйя: «Раздутый рекорд у парня. GGG заберет бой»
Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов выступил с прогнозом на возможный бой Геннадия Головкина с мексиканским боксером Хайме Мунгуйя.
«Мунгуйя можно спокойно пройти, раздутый рекорд у парня. Головкин заберет бой!», – прокомментировал Хамитов.
Ранее зарубежные инсайдеры сообщили о том, что именно 26-летний боксер может стать следующим оппонентом Головкина.
Отметим, что Мунгуйя провел 41 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победу, 33 раза отправив соперников в нокаут.
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