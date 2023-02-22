Куат Хамитов о дисквалификации тяжелоатлета Игоря Сона: «Любой нормальный человек знает, что никто не сможет поднимать такие веса»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлета из Казахстана Игоря Сона.

«Любой нормальный человек знает, что никто не сможет поднимать такие веса без ничего», – написал Хамитов в соцсетях.

Напомним, призер Олимпиады-2020 Сон дисквалифицирован на 8 лет за употребление допинга.

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