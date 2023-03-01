Шавкат Рахмонов о гимне Казахстана: «Его должны петь в каждом спортзале страны»

Шавкат Рахмонов (16-0) рассказал о традиции в зале начинать утреннюю тренировку с коллективного пения гимна Казахстана.

- Видел в соцсетях вашего зала Darteam, как вы всей командой, с рукой на сердце, поете перед тренировкой гимн Казахстана. Тебе самому нравится эта традиция?

– Это обязательно должно быть, в каждом спортзале Казахстана. Каждый раз, утром или хотя бы вечером. Ты не должен забывать свой гимн, это патриотически. От детей даже нужно уже начинать. Взрослые, дети, все должны петь, кто занимается спортом групповым - бокс, кикбокс.

- Когда ты в Америке, иногда хочется спеть гимн или на телефоне включить его?

– Ну музыку слушаем, гимн тоже иногда бывает (смеется). Не постоянно, конечно, но слушаем, слушаем, – сказал боец в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 5 марта Рахмонов подерется с Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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