У Нургаипулы проблемы с почками

Казахстанский боец, экс-претендент на пояс NAIZA в полутяжелом весе Нургали Нургаипулы снялся с боя в карде NAIZA 49.

У бойца начались проблемы с почками и его забрали в больницу прямо с «Алматы Арены».

Об этом в своем подкасте Promma сообщили казахстанские комментаторы Исатай Мади и Арман Абдрахманов.

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