Акимжан предложил провести реванш Жолдашбек – Амангельды

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Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан о бое Жолдашбек- Амангельды: «Они показали очень хороший бой. Думаю, что они должны обязательно провести реванш»

Первый их поединок завершился победой Султана решением судей.

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