Акимжан предложил провести реванш Жолдашбек – Амангельды
Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан о бое Жолдашбек- Амангельды: «Они показали очень хороший бой. Думаю, что они должны обязательно провести реванш»
Первый их поединок завершился победой Султана решением судей.
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