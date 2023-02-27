Акимжан предложил провести реванш Жолдашбек – Амангельды

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан о бое Жолдашбек- Амангельды: «Они показали очень хороший бой. Думаю, что они должны обязательно провести реванш»

Первый их поединок завершился победой Султана решением судей.

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