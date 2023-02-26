Меирбек Тулегенов о бое в гран-при NAIZA: «Одна из причин выйти на бой было желание помочь Руфине в борьбе с болезнью»

Казахстанский боец ММА Меирбек Тулегенов в своих социальных сетях поделился мнением о бое в гран-при NAIZA:

«Ассаламу алейкум всем. Альхамдулиллах мой последний бой завершился ничейным результатом. Не смотря на все нюансы думаю в этом виноват только я сам. За столь короткое время было проделано много работы и вчера был не самый лучший день для меня и моей команды, но за каждой тягостью наступает облегчение, и я верю в нас и знаю что все что мы делаем ИншаАллах окупится. Одна из причин почему я так хотел выйти на бой была Руфина Серик, и желание помочь ей в борьбе с такой серьезной болезнью. Спасибо что не остались в стороне и помогаете. Да будет доволен вами Всевышний Аллах. Извините если не оправдал ваши ожидания, впредь буду стараться еще больше!»

На бой и битву взглядов Тулегенов вышел под лозунгом о помощи сбора материальных средств Руфине Серик, годовалой девочки из Атырау, которой поставлен страшный диагноз «Нейробластома забрюшинного пространства».

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