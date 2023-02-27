Президент NAIZA о кофликте Сапиева и Мусиханова: «Искреннее уважение и почтение друг-другу должны оказывать все игроки»

Президент лиги Naiza о конфликте между Сериком Сапиевым и Зелимхана Мусиханова во время Batyr Ball:

«Конкретно в данном случае с Сериком Сапиевым, борьба парня происходит далеко от мяча. В принципе, в игре за амплитудные броски даются очки, но не за такой бросок. Все игроки об этом прекрасно знали, потому что это оговаривалось в правилах изначально. Возмущение Серика в данном случае имеет место быть. Думаю, Серик когда его отрывали от земли, понимал что происходит неправомерное действие. Реакция думаю отсюда и последовала.

Наглядный пример в случае с Артемом Резниковым, он боролся с игроком команды Mao Team за мяч. После того, как мяч уже ушел, парень решил завершить это очком, и в свою копилку внес один балл.

Все споры во время игры должны завершаться рукопожатием. С возмущением зрителей я солидарен. Олимпийский чемпион Серик является гордостью нации, и когда он на Лондонской олимпиаде бился в финале за честь страны, каждый казахстанец стоял на ногах и смотрел этот поединок. Это было историческое событие.

Серик как никто другой знает правила игры BATYRBALL. Он с первых дней основания BATYRBALL принимал участие в обсуждении. Несмотря на все это он после игры подошел и хотел пожать руку своему товарищу.

В спорте, в тренировочном процессе, во время соревнований возможно что-то может пойти не так, особенно в контактных играх. Но искреннее уважение и почтение друг-другу должны оказывать все игроки на поле, на арене, где угодно.

Со своей стороны, после данного инцидента, мы коллегиально планируем обсудить и внести жесткие меры, вплоть до отчисления игрока или сразу команды за явное нарушение. В принципе, правила игры доработаем, я думаю игра будет интересна для публики и мы еще не раз будем гордиться этой игрой на мировой арене»

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»