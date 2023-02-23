Непобежденный чемпион WBA из Казахстана Павлов узнал следующего соперника
Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО) узнал следующего соперника, им станет мексиканец Хуан Карлос Мирелес (8-3, 6 KO).
Поединок намечен на 25 марта в Мехикали (Мексика).
Павлов является обладателем пояса WBA International.
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