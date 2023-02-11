Казахстанец Шваб выиграл титул WBA Fedecaribe

Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб провел бой с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО).

На кону стоял титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком дивизионе.

Поединок завершился в третьем победой Шваба техническим нокаутом. Эта победа стала 11 для казахстанца при 0 поражений.

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