Казахстанец Шваб выиграл титул WBA Fedecaribe
Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб провел бой с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО).
На кону стоял титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком дивизионе.
Поединок завершился в третьем победой Шваба техническим нокаутом. Эта победа стала 11 для казахстанца при 0 поражений.
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