Алимханулы предложил помощь Головкину: «Мы, казахи, всегда поможем друг другу»

Сегодня Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Геннадия Головкина провести защиту титула против кубинца Эрисланди Лары.

На это назначение отреагировал другой казахстанец Жанибек Алимханулы:

«Лара – хороший боец, но Головкин лучше. Я левша, Лара – левша. Если мой брат Геннадий нуждается в моей помощи, я с удовольствием помогу ему подготовиться к бою. Мы, казахи, всегда поможем друг другу!», — написал Жанибек в Твиттере.

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