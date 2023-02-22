Боец UFC Элдер о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат выиграет. Он невероятен»

Боец легкого веса UFC Эван Элдер о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Я выберу Шавката. Парень невероятен, это безумие. Но с этими ребятами топового уровня... мне нравится строить теории, что может случиться, но это не имеет смысла, потому что может случиться все, что-угодно. У каждого есть навыки, чтобы достичь победы и финишировать друг друга. Но, мне кажется, способность Шавката оставаться спокойным под давлением... Кажется, что он даже не чувствует боли, как-будто даже не напрягается. И это хладнокровие позволяет ему быть таким техничным и не уставать. И, я думаю, в этом будет большая разница. Джефф Нил тоже хорош в этом, но его можно затащить в размен. Думаю, Нил будет раскрываться, пытаясь попасть тяжелыми ударами, и Шавкат в эти моменты найдет способ добыть победу».

Поединок состоится 5 марта.

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